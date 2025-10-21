به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سازمان حج و زیارت استان با صدور اطلاعیه ایی اعلام کرد: علاوه بر اولویت‌های قبلی، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ نیز می‌توانند برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیش‌ثبت‌نام کنند.

براساس این اطلاعیه متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه My.haj.ir نسبت به پیش‌ثبت‌نام و واریز وجه طبق ضوابط اعلام‌شده اقدام کنند.

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع براساس زمان اعلام شده برای پیش‌ثبت‌نام به شرح زیر اقدام کنند.

۱-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹،

۲-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵از ساعت ده صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳،

۳-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

براساس این اطلاعیه با تکمیل ظرفیت هر مرحله، ثبت‌نام متوقف می‌شود.