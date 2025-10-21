به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول هماهنگ‌کننده اهدا عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: سمیرا خسروی بانوی بروجردی با اهدا اعضای خود نجات‌بخش چندین بیمار شد.



آزاده دولتشاهی افزود: بانوی بروجردی در اثر ایست قلبی و مرگ مغزی در تهران به بیمارستان منتقل و بعد از رضایت خانواده اعضای او از جمله کبد و کلیه‌ها به چندین بیمار اهدا می‌شود.



مسئول هماهنگ‌کننده اهدا عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: اهدا عضو این بانوی بروجردی در تهران انجام و امروز مراسم تشییع و خاک‌سپاری آن در بروجرد برگزار خواهد شد.



دولتشاهی افزود: از ابتدای امسال تاکنون این چهارمین اهدا عضو در بروجرد بوده است.