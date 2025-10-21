به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان مهریز با حضور خاکباز مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، عسکرزاده فرماندار مهریز با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی و تاب‌آوری شهرستان در برابر تهدیدات احتمالی اظهار کرد:«دستگاه‌های اجرایی شهرستان در این جلسه گزارش کاملی از آخرین اقدامات خود در حوزه پدافند غیرعامل، از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری مانورها و رزمایش‌های تخصصی ارائه کردند.»

وی افزود: «در حوزه زیرساخت‌ها نیز اقدامات مؤثری انجام شده است؛ از جمله مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی نانوایی‌ها، بررسی وضعیت مخازن آب و ارتقای پایداری شبکه‌های آب، برق و گاز شهرستان که خوشبختانه نتایج مطلوبی از اجرای این طرح‌ها گزارش شد.»

فرماندار مهریز با اشاره به ضرورت آماده‌باش دائمی دستگاه‌ها پس از تحولات اخیر منطقه تصریح کرد:«با توجه به شرایط کشور و تجربه‌های اخیر، لازم است سطح آمادگی شهرستان به‌صورت مستمر افزایش یابد. بر همین اساس مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های جامع‌تری در حوزه پدافند غیرعامل تدوین و در جلسات آتی ارائه کنند تا آمادگی شهرستان در برابر بحران‌ها به بالاترین سطح ممکن برسد.»

در ادامه جلسه، خاکباز، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد نیز با تأکید بر ضرورت تشکیل منسجم ساختارهای پدافند غیرعامل در سطح شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران گفت:«تشکیل این ساختارها با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات سازمان پدافند غیرعامل و کمیته دائمی استان از ضرورت‌های اصلی در مدیریت ریسک و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌هاست.»

وی در حاشیه بازدید از شهرستان مهریز خاطرنشان کرد:«خوشبختانه شاهد فعالیت‌های گسترده و دلسوزانه دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های مختلف پدافند غیرعامل هستیم که بیانگر نگاه جدی و مسئولانه مدیران محلی به حفاظت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی است.»

خاکباز با اشاره به نقش نیروی انسانی اظهار داشت:«سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشور است. شهرستان مهریز با برخورداری از نیروهای متعهد و متخصص، یکی از توانمندترین شهرستان‌های استان یزد محسوب می‌شود و این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای ارتقای تاب‌آوری و امنیت پایدار منطقه باشد.»

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد در پایان با قدردانی از همکاری مردم و خیرین گفت:«نام‌گذاری مهریز به‌عنوان دارالخیرین استان یزد تنها یک عنوان نمادین نیست، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ نیکوکاری و مشارکت مردمی مؤثر در حوزه پدافند غیرعامل است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار استان ایفا کند.»