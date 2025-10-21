به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بانوان کارآفرین شهرستان خمین با راه اندازی کارگاه‌های تولید فرش و گلیم برای ۲۲۰ نفر شغل ایجاد کردند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین می‌گوید: در شهرستان خمین پنج بانوی کارآفرین در حوزه فرش و گلیم فعالیت می‌کنند و توانستند برای ۲۲۰ نفر شغل ایجاد کنند.

عاطفه احمدی با بیان این که بانوان کارآفرین این شهرستان در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، افزود: با ابتکار و خلاقیت ۱۶ بانوی شهرستان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و هنر برای ۴۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

فاطمه جدید الاسلامی یکی از برترین کارآفرینان استان مرکزی است که توانسته با ایجاد کارگاه فرش در زیرزمینی بدون استفاده برای ۵۰ نفر شغل ایجاد کند.

او می‌گوید: سالانه ۶۰ تخته انواع فرش دستباف و ۱۰۰ تخته گلیم گل برجسته در این کارگاه تولید می‌شود.

هر سال ۴۰ هزار متر مربع فرش دستباف در استان مرکزی تولید می‌شود.