دونده نوجوان کازرونی توانست در مسابقات استانی انتخابی کشوری دو صحرانوردی، نشان طلا را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرید حسنی ورزشکار کازرونی، در مسابقات استانی انتخابی کشوری دو صحرانوردی به میزبانی شهر شیراز، نشان طلای این دوره از مسابقات را در رده نوجوانان از آن خود کرد.

این ورزشکار جوان نه تنها در رده سنی خود، بلکه در رده سنی جوانان نیز توانست مقام اول استان را کسب و مجوز حضور در مسابقات کشوری را به دست بیاورد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.