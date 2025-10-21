پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام و تصاویری از انباشت زباله در ساحل بندر هندیجان ابراز نگرانی کرد و رسیدگی مسئولان مربوطه را خواستار شد.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سواحل شهرستان بندر هندیجان با طول حدود ۹۰ کیلومتر درازا در شمال خلیج فارس قرار دارد که این موقعیت ساحلی و بندرگاهی نقش چشمگیری در زندگی انسانی و حیات وحش و چرخه طبیعت این شهر ایفا میکند.
پیام شهروند خبرنگار ما:
با توجه به فعالیتهای انسانی در امتداد این حوزه ساحلی و فعالیت شمار بالایی از صیادان،ملوانان، جاشوها، شکارچیان،گردشگران،تاجران و دیگر عوامل انسانی؛متاسفانه تا به امروز شاهد حجم بالایی از انواع زباله های پلاستیکی در این پهنه ساحلی بصورت پراکنده و متمرکز بوده ایم که چهره ساحل را آلوده و تهدید نموده است.
اغلب این زباله ها متعلق به قشر صیاد،شکارچی، ملوانان و گردشگران است که طی سالها و در گذر زمان در حوزه محیط ساحلی هندیجان پراکنده گشته و در خط ساحل و جزر و مد متمرکز شده اند.
امروزه با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی در این شهرستان و فعالیتهای ساکنین محلی وابسته به ساحل و دریا و وجود انواع جانوران و پرندگان ساحلی در این محدوده و همچنین نقش مهم صید در زندگی مردم منطقه لازم است تا تدابیری سنجیده شود و پهنه سواحل هندیجان بصورت تدریجی پاکسازی یا از آلودگی بیشتر جلوگیری گردد.
عمده متمرکز زباله های ساحلی در طرفین رودخانه در پایین دست در محدوده بندر سجافی و همچنین در حوزه بندر بحرکان است که علاوه بر موارد نامبرده شامل بقایا و لاشه های لنجهای فرسوده و رها شده و بقایای قایقهای صیادی است که در ابتدای اسکله بحرکان در حجم وسیعی رها گشته و نیازمند جمع آوری و یا متمرکز سازی میباشند.
با این حال لازم است تا تدابیری جهت پاکسازی تدریجی و یا جلوگیری صورت پذیرفته و سواحل هندیجان اندک اندک به چهره مطلوب خود دست یابند.