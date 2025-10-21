

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سواحل شهرستان بندر هندیجان با طول حدود ۹۰ کیلومتر درازا در شمال خلیج فارس قرار دارد که این موقعیت ساحلی و بندرگاهی نقش چشمگیری در زندگی انسانی و حیات وحش و چرخه طبیعت این شهر ایفا میکند.





پیام شهروند خبرنگار ما:

با توجه به فعالیت‌های انسانی در امتداد این حوزه ساحلی و فعالیت شمار بالایی از صیادان،ملوانان، جاشوها، شکارچیان،گردشگران،تاجران و دیگر عوامل انسانی؛متاسفانه تا به امروز شاهد حجم بالایی از انواع زباله های پلاستیکی در این پهنه ساحلی بصورت پراکنده و متمرکز بوده ایم که چهره ساحل را آلوده و تهدید نموده است.



اغلب این زباله ها متعلق به قشر صیاد،شکارچی، ملوانان و گردشگران است که طی سال‌ها و در گذر زمان در حوزه محیط ساحلی هندیجان پراکنده گشته و در خط ساحل و جزر و مد متمرکز شده اند.



امروزه با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی در این شهرستان و فعالیتهای ساکنین محلی وابسته به ساحل و دریا و وجود انواع جانوران و پرندگان ساحلی در این محدوده و همچنین نقش مهم صید در زندگی مردم منطقه لازم است تا تدابیری سنجیده شود و پهنه سواحل هندیجان بصورت تدریجی پاکسازی یا از آلودگی بیشتر جلوگیری گردد.



عمده متمرکز زباله های ساحلی در طرفین رودخانه در پایین دست در محدوده بندر سجافی و همچنین در حوزه بندر بحرکان است که علاوه بر موارد نامبرده شامل بقایا و لاشه های لنجهای فرسوده و رها شده و بقایای قایقهای صیادی است که در ابتدای اسکله بحرکان در حجم وسیعی رها گشته و نیازمند جمع آوری و یا متمرکز سازی میباشند.



با این حال لازم است تا تدابیری جهت پاکسازی تدریجی و یا جلوگیری صورت پذیرفته و سواحل هندیجان اندک اندک به چهره مطلوب خود دست یابند.





