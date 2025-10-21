



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از انتشار فراخوان سومین دوره جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های هنری نسل جوان، در سطح استان برگزار می‌شود.

علی خواجه‌نژادیان هدف از برگزاری سومین دوره جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» را ترویج هنر سرود و موسیقی در میان کودکان و نوجوانان و شناسایی استعداد‌های هنری عنوان و اظهار کرد: این رویداد فرهنگی ـ هنری با تمرکز بر دو محور اصلی «سرود» و «تولید آثار موسیقی» برنامه‌ریزی شده و در تلاش است تا از ظرفیت‌های سرود به عنوان ابزاری تربیتی بهره گیرد.

وی با اشاره به نقش این جشنواره در تقویت روحیه مشارکت، نشاط اجتماعی و مهارت‌آموزی در میان نسل جوان بیان کرد: آثار ارسالی در دو بخش «ملی» و «بومی و محلی» دریافت می‌شوند و موضوعات پیشنهادی طیف وسیعی از مفاهیم فرهنگی، ارزشی، ملی و آیینی را در بر می‌گیرد.

خواجه‌نژادیان ادامه داد: شرکت در این جشنواره برای اعضای کانون و گروه‌های آزاد در دو رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال امکان‌پذیر است. گروه‌های شرکت‌کننده می‌توانند از مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی و همچنین مراکز ویژه کودکان و نوجوانان با نیاز‌های خاص تشکیل شوند. همچنین، اجرای آثار باید به‌صورت زنده و گروهی انجام شود و کیفیت آوازی به‌عنوان اصلی‌ترین ملاک داوری در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد: مهلت ارسال آثار سرود تا پایان آذر ۱۴۰۴ و مهلت ارسال آثار بخش تولید موسیقی تا دهم بهمن تعیین شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ داخلی ۲۱۶ تماس حاصل کنند.