در شهر حصار و گرمخان، چهار نفر بهدلیل استنشاق گاز سمی مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند و با حضور بهموقع اورژانس، به مرکز درمانی منتقل شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اورژانس استان گفت: این حادثه ناشی از استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی رخ داد که منجر به اعزام سریع تیمهای اورژانس پیش بیمارستانی با سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه شد.
تقی رحمتی به عموم مردم هشدار داد که با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، رعایت نکات ایمنی امری ضروری است تا از بروز حوادث و مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن جلوگیری شود.