مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از اعلام مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبانماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مصطفی فعلهگری با اعلام این خبر گفت: بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیانی که حداکثر تا تاریخ یادشده نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
وی افزود: در راستای حمایت از مؤدیان و ترغیب به پرداخت بهموقع مالیات، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ پرداخت کنند، معادل ۵ درصد مبلغ پرداختی به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم برای آنان منظور خواهد شد.
فعلهگری خاطرنشان کرد: این بخشودگی بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و در جهت تشویق مؤدیان خوشحساب قابل اعمال در سایر منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره مالیاتی به انتخاب مؤدی خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت مهلتهای اعلامشده و همکاری فعالان اقتصادی در ارسال و اصلاح اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده، نقش مهمی در اجرای عدالت مالیاتی و توسعه پایدار استان کردستان دارد.