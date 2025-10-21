پخش زنده
غرب سالهاست از آزادی بیان سخن میگوید، اما همین آزادی وقتی در مسیر حقیقت قرار میگیرد، ناگهان به سکوت و سانسور میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روزگاری که رسانههای غربی خود را پرچمدار آزادی بیان میدانند، سرنوشت تلخ افرادی، چون مهدیه اسفندیاری نشان میدهد این آزادی، تنها تا جایی معنا دارد که در تضاد با منافع صاحبان قدرت نباشد.
دختری که صدای حقطلبیاش از مرزها گذشت، حالا در بند همان کسانی است که سالها شعار آزادی اندیشه سر دادهاند.
در یکی از دبیرستانهای دخترانه اصفهان، جمعی از دانشآموزان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز اصفهان از این تناقض آشکار سخن گفتند. آنها معتقدند غرب تنها زمانی از آزادی حمایت میکند که سخن، مطابق میلش باشد. یکی از دانشآموزان گفت: «آزادی یعنی بتوانیم حرف حق را بزنیم، نه فقط حرفی که خوشایند آنهاست.»
دیگری افزود: «وقتی کسی برخلاف جریان رسانهای غرب حرف بزند، سریع برچسب میزنند و خاموشش میکنند. این یعنی آزادی انتخابی، نه واقعی.»
در این میان، واکنشهای گسترده دانشآموزان و کاربران فضای مجازی نشان میدهد که آگاهی عمومی نسبت به سیاستهای دوگانه غرب افزایش یافته است. نسل جوان امروز، دیگر فریب شعارهای زیبا را نمیخورد و تفاوت میان آزادی واقعی و آزادیِ کنترلشده را میفهمد.
یکی از دبیر مدرسه در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: «غرب از آزادی دفاع میکند تا زمانی که این آزادی به نفعش باشد. اما وقتی کسی حقیقتی برخلاف جریانشان بگوید، به هر روش ممکن او را ساکت میکنند.»
این گفتوگوها نشان داد که شاید بتوان صدایی را برای مدتی خاموش کرد، اما حقیقت هرگز خاموش نمیشود. تاریخ بارها نشان داده است که صدای حق، دیر یا زود راه خود را برای شنیدهشدن پیدا میکند حتی اگر پشت دیوارهای سانسور پنهان شود.