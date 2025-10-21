به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت درگذشت پدر شهیدان گرانقدر نورکریم و موسی رحمتی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

️ خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج عزیز رحمتی «ره» پدر شهیدان والا مقام نورکریم و موسی رحمتی «رحمت الله علیهما» موجب تاثر گردید.

پدری صبور که سال‌ها در سایه ایمان و اراده قوی، در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی کوشید، و به نماد فداکاری، صداقت و اخلاق تبدیل گردید، و در کمال فروتنی در سخت‌ترین روز‌ها رنج و فراق عزیزانش را به جان خرید تا دین خود را به کشور و مردمش ادا نماید، و اکنون در جوار حضرت حق آرام گرفته است.

قطعاً خداوند سبحان پاداش عظیم به ایشان به همه پدران و مادران و شهدا در سرای جاودان آخرت به فضل و کرم خود عطا فرماید.

اینجانب درگذشت این پدر فداکار را به کلیه خانواده‌های معزا، مردم شهید پرور استان لرستان، به ویژه مردم شریف شهرستان کوهدشت تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات، و حشر با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی درخواست می‌نمایم.