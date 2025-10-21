معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس از اجرای طرح پهلوان سعید در مدارس استان فارس خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس از اجرای طرح پهلوان سعید در مدارس استان فارس خبر داد.

سید کاظم حسینی در آیین افتتاحیه استانی طرح پهلوان سعید در محل آموزشگاه علی ابن ابیطالب نی ریز گفت: طرح "پهلوان سعید" با هدف تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان از طریق ورزش زورخانه‌ای و ترویج فرهنگ پهلوانی اجرا می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: این طرح به عنوان ابزاری برای تقویت هویت ملی و مذهبی دانش‌آموزان است و بر اجرای برنامه‌های ورزشی متناسب با فرهنگ بومی و ملی تأکید دارد.

حسینی ادامه داد: اجرای این طرح در قالب کانون‌های ورزشی زورخانه‌ای در مدارس و اماکن ورزشی نیز انجام می‌شود.

وی، شناسایی و هدایت استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه پهلوانی در بین دانش‌آموزان را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: همراهی، تلاش و همدلی باعث می‌شود که فرهنگ ورزش و سلامتی در جامعه ارتقاء یابد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: جشنواره ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بخش مرشد خوانی و اجرای حرکات ورزشی در سطح منطقه، استان و کشور برگزار می‌شود که استان فارس در رشته زورخانه‌ای در سطح ملی و کشور جزء استان‌های برتر است.