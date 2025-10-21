به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در شهرستان سلطانیه، حدود ۳۸۰ بهره‌بردار سیب‌زمینی از زمین‌های کشاورزی خود محصول برداشت می‌کنند.

سطح زیر کشت سیب‌زمینی در این منطقه تقریباً هزار و ۵۰۰ هکتار است و متوسط عملکرد محصول حدود ۴۰ تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

کشاورزان شهرستان سلطانیه در طول هفته‌ای مشغول جمع‌آوری سیب‌زمینی هستند و این محصول مهم شامل ارقامی همچون آگریا، کلم، فاولا و جیلی می‌شود.

حدود ۸۵ درصد سیب‌زمینی تولید شده در این شهرستان به صورت بذری و خوراکی به سایر شهرستان‌ها، استان‌ها و حتی کشور‌های عربی صادر می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت سیب‌زمینی از مزارع شهرستان سلطانیه حدود هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد برای کشاورزان به همراه داشته باشد.