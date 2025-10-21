بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ ایران با ازبکستان در گام دوم
دختران هندبال ایران پس ازپیروزی شگفتانگیز مقابل چین امروز (سهشنبه) در دومین گام بازیهای آسیایی جوانان به مصاف ازبکستان میروند.
، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران که دیروز در یک بازی جذاب و درخشان توانست از سد چین بگذرد و دو امتیاز این بازی را به نام خود بزند، امروز، سهشنبه، ۲۹ مهر، در دومین دیدار خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین برابر ازبکستان به میدان میرود.
ازبکستان نیز دیروز در نخستین دیدار خود در این جام هند را با نتیجه ۲۶-۳۹ شکست داد و دو امتیازی شد.
دیدار دو تیم هندبال جوانان دختر ایران و ازبکستان امروز، سهشنبه، ۲۹ مهر و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
در دیگر دیدارهای روز دوم هند با قزاقستان و چین با تایلند دیدار میکنند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد، اما مسابقات تیم ملی هندبال دختر ایران از ۲۸ مهر آغاز شد.
در رقابتهای بخش دختران تیمهای ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دورهای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت میکنند.