به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون عمرانی استاندار لرستان جلسه ناترازی برق و نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و استاندار لرستان بر تشکیل منظم جلسات و پیگیری مصوبات، اظهارکرد: پس از انتقال متولی این امر به حوزه معاونت عمرانی، پیگیری‌ها با جدیت و هماهنگی بیشتر دنبال شده است.



مهدی مجیدی با اشاره به تصویب ۹ ساختگاه جدید برای احداث نیروگاه خورشیدی در کمیسیون ماده ۲۱ استان گفت: برای احداث این ۹ ساختگاه ۷۰ هکتار زمین اختصاص پیدا کرده است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه با ساخت این ۹ ساختگاه ۴۳ مگاوات برق به ظرفیت استان اضافه می‌شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی و پیگیری همه دستگاه‌ها، شاهد تحقق حق استان در تبدیل‌شدن به پیشگام تولید انرژی‌های پاک در غرب کشور باشیم.



مجیدی با اشاره به محدودیت اراضی و توپوگرافی کوهستانی استان، خواستار نگاه منعطف‌تر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه منابع طبیعی شد و افزود: در مناطقی که سطوح نسبتاً هموار با کمترین آسیب به منابع طبیعی وجود دارد، انتظار همراهی و مساعدت داریم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنیم.



وی گفت: باتوجه‌به تجربه تابستان امسال، قطعاً سال آینده با شرایط سخت‌تری مواجه خواهیم بود اگر خود را به انرژی‌های خورشیدی مجهز نکنیم.



مجیدی افزود: اکنون رقابت بین استان‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش آغاز شده و استان‌هایی با اراضی صاف و بیابانی، چندین برابر ما در حال پیشرفت هستند.



معاون عمرانی استانداری لرستان بر لزوم تمرکز و هماهنگی کامل با شرکت توزیع برق به عنوان متولی اصلی تأکید کرد و گفت: ضروری است تمامی اقدامات با هماهنگی این شرکت انجام شود تا از موازی‌کاری و اجرای پروژه‌های فاقد توجیه فنی جلوگیری شود.



وی به آمار‌های مثبت در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اشاره و افزود: کمیته امداد ۱۶۷۰ مورد درخواست داشته که ۴۷۰ مورد به بانک معرفی شده و تاکنون ۲۴۷ مورد محقق شده است.



مجیدی گفت: در مجموع، ۷۳۲ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان نصب شده که ۲۴۷ مورد توسط کمیته امداد، ۲۳۸ مورد توسط بسیج، ۴۹ مورد توسط بهزیستی، ۱۶ مورد توسط بنیاد برکت و ۱۵۸ مورد توسط خود مردم اجرا شده و ظرفیت تولیدی آنها به ۴.۲ مگاوات رسیده است.



معاون استاندار از تشکیل جلسات منظم هفتگی برای معرفی اراضی جدید و جذب سرمایه‌گذار خبر داد و خواستار گسترش همکاری با نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بسیج، بهزیستی و بنیاد برکت برای فرهنگ‌سازی و توسعه این طرح شد.



وی تأکید کرد: بانک‌ها نسبت به رفع موانع تسهیلات بانکی برای متقاضیان نیروگاه‌های خانگی اقدام کنند چرا که این امر نه‌تنها افزایش تولید برق را به دنبال دارد بلکه باعث اشتغال‌زایی هم می‌شود.



