پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان از عصر فردا چهارشنبه تا شنبه هفته آینده صاف تا نیمه ابری با افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز و فردا آسمان استان با بارشهای پراکنده بویژه در سواحل غربی و دامنههای استان پیش بینی میشود.
تاکامی با اشاره به اینکه از عصر فردا چهارشنبه جو استان پایدار میشود، افزود:آسمان استان از پنج شنبه تا شنبه هفته آینده صاف تا نیمه ابری با افزایش دما همراه است.
وی گفت: دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۷ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده و کجور با ۶ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته تا کامی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.