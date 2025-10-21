به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز و فردا آسمان استان با بارش‌های پراکنده بویژه در سواحل غربی و دامنه‌های استان پیش بینی می‌شود.

تاکامی با اشاره به اینکه از عصر فردا چهارشنبه جو استان پایدار می‌شود، افزود:آسمان استان از پنج شنبه تا شنبه هفته آینده صاف تا نیمه ابری با افزایش دما همراه است.

وی گفت: دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۷ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده و کجور با ۶ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تا کامی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.