رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب خرید اوراق مرابحه برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای استان جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مرتضی بهزاد فر گفت: امکان افزایش ظرفیت مجوز اوراق مرابحه تا ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی استان همت خوبی برای جذب این منابع دارند، افزود: اوراق مرابحه، ابزار جدید برای تامین مالی طرحهای عمرانی است و از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار میرود از این فرصت استفاده کنند.
بهزادفر خاطرنشان کرد: این منابع با رویکرد سرعت دادن به تامین مالی طرحهای نیمه تمام و با پیشرفت فیزیکی بالا در ظرفیتهای قانونی بودجه سالجاری پیش بینی شده است.
اوراق مرابحه ابزاری برای تامین مالی طرحهای عمرانی است که همه دستگاههای اجرایی میتوانند در سقف اعتبار مصوب ابلاغی ۱۴۰۴ نسبت به تامین مالی طرحهای خود اقدام کنند.