به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مشکلات واحد مکمل‌های دارویی با حضور امیرعباس جعفری سرپرست فرمانداری نقده بهمراه عزیز سهندی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی، بررسی شد.

سرپرست فرمانداری نقده در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در شهرستان، اعلام کرد: وجود چنین مجموعه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در رشد علمی و اقتصادی منطقه ایفا نماید. در این راستا فرمانداری آماده هرگونه همکاری و حمایت در مسیر رونق تولید و اشتغال‌زایی در این واحد دانش بنیان است.

مدیرکل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جلب حمایت‌های مالی و تسهیلاتی افزود: با حمایت مقام عالی استان و فرماندار نقده و مکاتبات صورت‌گرفته با دکتر فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، امیدواریم به‌زودی شاهد آغاز فعالیت رسمی این شرکت و معرفی محصولات آن در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

این بازدید حمایت‌های بنیاد برکت از شرکت‌های دانش‌بنیان و با پیگیری‌های سرپرست فرمانداری نقده صورت گرفت.

این واحد دانش بنیان با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بعلت پاره‌ای از مشکلات جزیی از سال ۹۸ در حالت نیمه فعال است که در صورت حل مشکلات مالی و راه اندازی کامل این واحد زمینه اشتغال برای بیش از ۷۰ نفر مهیا می‌شود.