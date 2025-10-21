خراسان جنوبی؛ مقصدی جدید برای سرمایهگذاری افغانستانیها
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان از آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهمترین نقاط توسعه تجارت در مرز افغانستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با دارا بودن زیرساختهای متنوع و پیشرفته، آمادگی کامل خود را برای پذیرش سرمایهگذاران افغان و توسعه روابط تجاری میان دو کشور ایران و افغانستان اعلام میکند.
مرتضی صفدری زاده افزود: این منطقه به عنوان یک قطب تجاری و صنعتی در همجواری با افغانستان، زمینهساز فرصتی بینظیر برای فعالان اقتصادی این کشور خواهد بود.
وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهمترین نقاط توسعه تجارت در مرز افغانستان، دارای زیرساختهای متعددی برای استقرار واحدهای تولیدی، تجاری و صنعتی است و این منطقه نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر امکانات و تسهیلات، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایهگذاران افغانستانی فراهم کرده است.
صفدری زاده افزود: این منطقه به دلیل داشتن زمینهای ارزان قیمت، خدمات بندری و گمرکی پیشرفته در مرز ماهیرود و همچنین امکانات ترانزیتی برای صادرات کالا، میتواند میزبان خوبی برای تجار و سرمایهگذاران افغان باشد.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: به علاوه، وجود فضای مناسب برای ایجاد انبارها و واحدهای تولیدی، کمک شایانی به تسهیل فرآیند تجارت و انتقال کالاها خواهد کرد.
صفدری زاده به ظرفیتهای بالای افغانستان در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: افغانستان دارای منابع غنی در زمینه کشاورزی، معدن و تولیدات صنعتی است و از این رو، همکاریهای متعددی در زمینههای مختلف میتواند شکل بگیرد.
وی همچنین افزود: سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری، شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاران خارجی به ویژه افغانستانیها فراهم کرده است و سرمایهگذاران نیازی به مراجعه به چندین اداره مختلف ندارند و تمامی خدمات اداری و قانونی در یک مرکز متمرکز ارائه میشود.
صفدری زاده گفت: این تسهیلگریها به سرعتبخشی به فرآیند سرمایهگذاری کمک کرده و شرایط را برای تجار و سرمایهگذاران افغان سادهتر میکند و همچنین، تضمین اصل سرمایه و سود سرمایهگذاری یکی از خدمات ویژهای است که به سرمایهگذاران در این منطقه ارائه میشود.
وی با افزایش ۵۰۰ درصدی مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان در آیندهای نزدیک اشاره کرد و افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و اقتصادی دو کشور، به ویژه در زمینه تجارت و تولید، ظرفیتهای زیادی برای رشد روابط تجاری و سرمایهگذاری مشترک در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی وجود دارد.
رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: این منطقه به عنوان یک هاب اقتصادی، میتواند به بستری مناسب برای تبادل کالا و خدمات میان ایران و افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه تبدیل شود.