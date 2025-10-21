پخش زنده
واحد ۲ گازی نیروگاه شهیدسلیمی نکا پس از ۶ روز تعمیرات فشرده و انجام بازدید دورهای ۸ هزار ساعته، با موفقیت به مدار تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین امور تعمیرات بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا گفت: واحد ۲ گازی این نیروگاه که به منظور انجام بازدید دورهای ۸ هزار ساعته و ارتقای آمادگی جهت تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بود، پس از ۶ روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به مدار تولید بازگشت.
علیرضا سلیمپور افزود: این واحد طبق برنامه به منظور انجام بازدید ۸ هزار ساعته از مدار تولید خارج و پس از ۶ روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای انجام شده در این بازدید تصریح کرد: برای انجام فعالیتهای معمول در این نوع بازدیدها به ۸ روز زمان نیاز است، اما در این مرحله علیرغم گستردگی فعالیتها با تلاش مضاعف همکاران، واحد در کمتر از ۵ روز آماده بهرهبرداری شد.
سلیم پور افزود: در این بازدید فعالیت های متعددی در بخشهای مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، از جمله بازدید پره های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور، شستشوی فیلترهای هوای ورودی به کمپرسور، بازدید مسیر هوای ورودی و سایلنسرها و تجهیزات اتاق احتراق، رفع اشکال اگزاست و لندینگ، رفع نشتهای بویلر، بازدید اسلیپ رینگ، فلاکسیبلهای خروجی و نقطه صفر ژنراتور و ترانس های اصلی و کمکی و بوشینگهای ولتاژ پایین و متوسط و موتورها، بازدید و تست و ارزیابی ظرفیت باتریهای واحد، تست سنسورها و تجهیزات ابزاردقیق و کنترلی، تست اوراسپید و تست و تنظیم سیستمهای کنترل انجام پذیرفت.
جانشین امور تعمیرات بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا ادامه داد: تمامی اقدامات لازم جهت آمادهسازی واحد برای راهاندازی با سوخت گازوئیل و تست و تعویض سوخت گاز و گازوئیل بدون هیچ مشکلی انجام پذیرفت.
بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا شامل ۲ واحد گازی ۱۳۷.۶ مگاواتی، یک واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی، یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی و دو واحد توربواکسپندر ۹.۴ مگاواتی است.