واحد ۲ گازی نیروگاه شهیدسلیمی نکا پس از ۶ روز تعمیرات فشرده و انجام بازدید دوره‌ای ۸ هزار ساعته، با موفقیت به مدار تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین امور تعمیرات بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا گفت: واحد ۲ گازی این نیروگاه که به منظور انجام بازدید دوره‌ای ۸ هزار ساعته و ارتقای آمادگی جهت تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بود، پس از ۶ روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به مدار تولید بازگشت.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های انجام شده در این بازدید تصریح کرد: برای انجام فعالیت‌های معمول در این نوع بازدیدها به ۸ روز زمان نیاز است، اما در این مرحله علیرغم گستردگی فعالیت‌ها با تلاش مضاعف همکاران، واحد در کمتر از ۵ روز آماده بهره‌برداری شد.

سلیم ­پور افزود: در این بازدید فعالیت ­های متعددی در بخش­های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، از جمله بازدید پره ­های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور، شستشوی فیلتر‌های هوای ورودی به کمپرسور، بازدید مسیر هوای ورودی و سایلنسر‌ها و تجهیزات اتاق احتراق، رفع اشکال اگزاست و لندینگ، رفع نشت­های بویلر، بازدید اسلیپ رینگ، فلاکسیبل­‌های خروجی و نقطه صفر ژنراتور و ترانس ­های اصلی و کمکی و بوشینگ­‌های ولتاژ پایین و متوسط و موتورها، بازدید و تست و ارزیابی ظرفیت باتری‌های واحد، تست سنسور‌ها و تجهیزات ابزاردقیق و کنترلی، تست اوراسپید و تست و تنظیم سیستم‌های کنترل انجام پذیرفت.

جانشین امور تعمیرات بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا ادامه داد: تمامی اقدامات لازم جهت آماده‌سازی واحد برای راه‌اندازی با سوخت گازوئیل و تست و تعویض سوخت گاز و گازوئیل بدون هیچ مشکلی انجام پذیرفت.

بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا شامل ۲ واحد گازی ۱۳۷.۶ مگاواتی، یک واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی، یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی و دو واحد توربواکسپندر ۹.۴ مگاواتی است.