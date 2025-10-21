به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان در تشریح جزئیات این عملیات گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران پرتلاش در مجموعه پلیس امنیت عمومی استان، چهار نفر از این افراد که هر یک دارای کلکسیونی از جرائم و سوابق متعدد بوده و از تهدیدکنندگان اصلی امنیت اجتماعی محسوب می‌شدند، در چهار مأموریت همزمان و منسجم دستگیر شدند.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر افزود: در جریان این عملیات، شکات متعددی نیز دعوت شدند و ضمن تشریح شکایات خود، از اقدام قاطع پلیس در برخورد با این عناصر مجرمانه ابراز رضایت کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مردم تکلیف شرعی و قانونی پلیس است، اظهار داشت:پلیس با تمام توان و تا پای جان در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ امنیت مردم ایستاده و اجازه نخواهد داد عده‌ای اندک، آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند. سایه پلیس همواره بر سر قانون‌شکنان سنگینی خواهد کرد و هیچ فرصتی برای تکرار جرم به آنان داده نخواهد شد.