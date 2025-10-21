پخش زنده
ساختمان نیمه کاره دانشگاه علمی کاربردی شهرستان مبارکه به دانشگاه ملی مهارت تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: این ساختمان که از ۱۵سال پیش به صورت نمیه کاره رها و با پیگیریهای صورت گرفته تعیین تکلیف شده است.
زهرا سعیدی افزود: تفاهمنامه صدور مجوز و تکمیل دانشگاه ملی مهارت در شهرستان، با مشارکت شرکت فولاد مبارکه و وزارت علوم، باحضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.
وی گفت: با توجه به اینکه در شهرستان مبارکه بیش از ۳۵۰ صنعت در حال فعالیت است، ساخت این دانشگاه موجب افزایش ظرفیت و کیفیت تولید صنایع این شهرستان و شهرهای همجوار میشود.
حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این خصوص گفت: شرکت فولاد مبارکه در ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، متعهد شده است که این ساختمان را تکمیل کند و وزارت خانه نیز مجوزهای لازم و رشتههای مورد نیاز صنعتی را صادر کند.