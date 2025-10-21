به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه با عنوان اینکه میزان اجرای طرح‌های هادی در روستا‌های شهرستان در سال جاری به ۶۸/۵ درصد رسیده افزود: در سال جاری معابر هفت روستا آسفالت و به همین منظور ۱۹ میلیارد تومان هزینه شده که بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان آن از اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مابقی از اعتبارات بخشداری و دهیاری‌ها و همیاری مردم تامین شده است.

دکتر مام عزیزی اضافه کرد: زیر سازی ده روستای دیگر نیز با حجم ۱۱۵ هزار متر مربع آماده و در نوبت آسفالت قرار دارند.

وی از مشارکت اهالی روستا‌ها در اجرای طرح‌های هادی تشکر کرد.

تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان بهره مندی روستا‌های شهرستان از طرح هادی ۶۴ درصد بوده است.

طرح هادی روستایی با هدف ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان، هدایت فیزیکی روستا‌ها و تامین عادلانه امکانات انجام می‌گیرد؛ تجدید حیات و هدایت روستا‌ها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله اهداف مورد نظر در این طرح‌ها به شمار می‌رود.