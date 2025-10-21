کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر دریا کمی مواج و شرایط برای تردد‌های دریایی با احتیاط برای شناور‌های سبک، مساعد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز شرایط جوی ودریایی آرامی حاکم خواهد بود و بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب وزش باد‌های سطحی برروی دریا پیش بینی می‌شود و در ارتفاعات شرقی و شمالی استان و پاره‌ای نقاط مستعد رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.

او افزود: فردا نیز شرایط جوی و دریایی برای استان مورد انتظار است و از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته، افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه دراستان پیش بینی می‌شود.