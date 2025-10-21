به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس گروه تسهیل سفر معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این جشنواره، فقط یک مسابقه آشپزی نیست.

سید مهدی یاسینی افزود: استراتژی توسعه گردشگری، بر چهار محور حمایت از جامعه معلولان و ایجاد بستری برای خودباوری، ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پیوند با صنعت گردشگری، ارتقای مهارت‌های آشپزی و مدیریت و معرفی و احیای غذا‌های سنتی با محوریت جامعه معلولان به‌عنوان حافظان میراث غذایی استوار است.

او با بیان این‌که مسابقات از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، افزود: مسابقات از ۲۴ مهرماه با شروع در استان سمنان آغاز شده است و با یک برنامه منظم منطقه‌ای پیش می‌رود و فینال منطقه‌ای طعم امید ۵ در استان خراسان رضوی هم طبق برنامه، اول آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی یاد آور شد: «میز گردشگری دسترس‌پذیر» و «میز گردشگری خوراک»، دو ابتکار عمل تخصصی وزارتخانه در طراحی این مسابقات بوده است.

خراسان رضوی؛ میزبان اولین مدل دستیابی به گردشگری دسترس‌پذیر

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی هم در مراسم پایانی این مسابقه، با اشاره به اجرای نخستین مدل گردشگری امیدآفرین و دسترس‌پذیر در مشهد، گفت: حضور پررنگ جامعه دارای معلولیت در عرصه‌های عمومی، نه‌تنها الهام‌بخش، که لازمه تزریق نگاه امید به تمام حوزه‌هاست.

سید جواد موسوی تصریح کرد: برنامه محوری ما، تعریف بسته‌های گردشگری کاملاً دسترس‌پذیر است و افتخار داریم که اولین مدل دستیابی به این هدف را در خراسان رضوی پایه‌گذاری کنیم

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی هم گفت: در این مرحله، ۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت جسمی‌- حرکتی، افراد دارای معلولیت نابینایی و افراد دارای معلولیت سندروم داون به رقابت پرداختند و در قالب یک مسابقه فشرده، دو غذای اصیل خراسانی را طبخ کردند.

محمد رکنی افزود: مرحه نهایی منطقه‌ای با حضور برگزیدگان استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان، اول آبان‌ماه در مشهد برگزار می‌شود تا نمایندگان قدرتمندی برای رقابت‌های ملی انتخاب شوند.

توانمندسازی جامعه تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی هم در مراسم مسابقه و جشنواره منطقه‌ای طعم امید ۵ اظهار کرد: هدف اصلی این مسابقه، توانمندسازی جامعه تحت پوشش بهزیستی بوده و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی، بستری برای آشکارسازی استعداد‌های این عزیزان در حوزه‌های مختلف است.

مهدی برجی با اشاره به خدمات گسترده بهزیستی در استان، افزود: ما به بیش از ۹۷ مرکز توانبخشی شبانه‌روزی در حوزه‌های اداری، آموزشی و مهارتی خدمات ارائه می‌دهیم و با ایجاد موقعیت‌هایی مانند جشنواره طعم امید، انگیزه زندگی و بهره‌گیری از مهارت‌ها را در جامعه هدف تقویت می‌کنیم.

غذا‌های مسابقه شامل آش جوش پره و توگی سرداغی بود که مریم محمدی رتبه اول گروه با معلولیت جسمی حرکتی، معصومه نوریان زو، رتبه اول گروه نابینایان و مریم علایی رتبه اول گروه سندرم داون را کسب کرد.

این مسابقه در راستای حمایت از جمعیت معلولان کشور، با ابتکار میز گردشگری دسترس پذیر و میز گردشگری خوراک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همکاری و مشارکت ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌های شرق کشور، سازمان بهزیستی و بخش خصوصی و نیز با میزبانی خراسان رضوی در مؤسسه توانبخشی همدم مشهد برگزار شد.