محک بین المللی شاگردان جعفری در سرزمین هفتاد دو ملت
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان عصر امروز سه شنبه در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی زنان هند خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با پایان مراسم برترینهای سال کنفدراسیون فوتبال آسیا و آغاز فیفادی اکتبر در فوتبال بانوان، شاگردان مرضیه جعفری راهی کشور هفتادودو ملت یعنی هند شدهاند تا در تورنمنت ۳جانبه این کشور با تیم ملی میزبان و نپال دیدار کنند. در نخستین مصاف، ملکههای سرزمین پارس به مصاف ببرهای آبی میروند و در این بازی بهدنبال کسب دومین برد تاریخ خود مقابل رقیب شرق آسیایی هستند. برگ برنده ما در این بازیها مثل همیشه، حضور خاتون فوتبال آسیا روی نیمکت ملیست. جعفری که به تازگی جایزه برترین سرمربی قاره را کسب کرده، تیمی متحد و یکدست ساخته که مطمئناً بسان یک کوه، آمادهاند تا نشان بدهند شاگرد بهترین سرمربی آسیا هستند و درصدد درخشش در جام ملتها. هدف تیم ملی از حضور در این رویداد، برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقا نقاط قوت است و از این رو، شاگردان جعفری با تمام قوا به مصاف رقبای خود میروند تا ضمن بهبود آمار تیمی، برتریهای خود را برای تحکیم حضورشان در لیست تیم ملی و تحقق رویای آسیایی نشان بدهند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران مسیری چندان طولانی تا آغاز جام ملتهای آسیا ندارد و ایران در دومین حضور خود در جام ملتها در تیم قرن اخیر، با استانداردهای بینالمللی و بهرهمندی از یک سرمربی تاریخساز و بینظیر بهسمت ثبت بهترین نتایج، شکستن رکوردها و آمارهای جذاب به پیش خواهد رفت.
لازم به توضیح است، تیم ملی فوتبال بانوان امروز (سه شنبه ۲۹ مهر) در نخستین دیدار از تورنمنت سه جانبه از ساعت ۱۶ به وقت تهران به مصاف هند میرود. همچنین ملیپوشان در دومین دیدار خود روز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶ مقابل نپال به میدان میروند.