مدیرعامل تعاونی سیبزمینیکاران بهار از پیشبینی صادرات ۷۵ هزار تُن سیبزمینی از همدان به کشورهای هدف تا پایان سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید ریحانی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ هزار تُن سیبزمینی از استان همدان به کشورهای هدف صادر شده که براساس پیشبینی تا پایان سال، این میزان با شرایط قیمتها در نهایت به ۷۰ تا ۷۵ هزار تُن خواهد رسید.
او تاکید کرد: ترکمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان، آذربایجان از جمله کشورهایی هستند که امسال سیبزمینی همدان به آنها صادر شده است، ضمن اینکه فعلا به کشور عراق صادرات سیبزمینی نداریم.
مدیرعامل تعاونی سیبزمینیکاران بهار با بیان اینکه پارسال ۶۴ هزار تُن سیب زمینی از استان همدان به کشورهای هدف ارسال شده است، تصریح کرد: میزان صادرات سیبزمینی از استان همدان در سالجاری بستگی به استقبال کشورهای هدف دارد.
ریحانی با اشاره به اینکه امیدواریم امسال قیمت سیبزمینی قیمتهای مناسبی باشد که هم کشاورز بهرهمند شود و هم مصرفکننده بتواند سیبزمینی را با قیمت مناسب خریداری کند، تاکید کرد: در استان همدان برداشت سیبزمینی تابستانه و پاییزه هر ساله بهطور میانگین حدود ۹۰۰ هزار تُن است گفت: کشاورزان سیبزمینیکار استان همدان بهویژه کشاورزان شهرستان بهار در کشت سیبزمینی بسیار فعال بوده و در سایر استانها نیز دارای تولید هستند.