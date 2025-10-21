پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از نمایندگان سمنها در شوراهای توسعه و حمایت برای مشارکت در انتخابات دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی گفت: با توجه به آغاز ثبتنام نامزدهای سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شوراهای توسعه و حمایت، تنها دو روز تا پایان مهلت ثبتنام باقی مانده است. از تمامی سمنهای فعال و واجد شرایط در سطح استان دعوت میشود با حضور مؤثر در این انتخابات، نقشآفرینی خود را در فرآیندهای تصمیمسازی اجتماعی تقویت کنند.
این انتخابات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در ساختارهای توسعهای کشور فراهم میسازد.
هدف از این فرآیند، ارتقای جایگاه نهادهای مردمی، توسعه مشارکت مدنی و همافزایی میانبخشی در مسیر پیشرفت اجتماعی استان و کشور است.
ثبتنام تا پایان وقت اداری ۳۰ مهرماه ادامه دارد و داوطلبان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir مراجعه کنند.
حضور پررنگ سمنها در این انتخابات، گامی مؤثر در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد بود.