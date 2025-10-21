معاون صنایع‌دستی کشور در بازدید از نمایشگاه صنایع دستیِ عنبران از مراحل نهاییِ ثبت عنبران به عنوان شهر جهانی گلیم، و رفعِ مشکل بیمه فعالان حوزه صنایع دستی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از محل دایمی نمایشگاه صنایع دستی شهر ملی گلیم عنبران گفت: پرونده ثبت جهانی شهر گلیم عنبران استان اردبیل تهیه شد و برای رونق هرچه بیشتر این خلاقیت دستی باید زنجیره تولید و فروش آن را تکمیل کنیم.

مریم جلالی افزود: عنبران به عنوان شهر ملی صنایع دستی فقط تولید کننده گلیم نیست بلکه این شهر برای ایران عزیز ما فرهنگ و هنر تولید می‌کند و برای معرفی هرچه بیشتر این فعالیت هویت محور باید تلاش کنیم.

وی افزود: جهانی شدن عنبران به عنوان شهر گلیم، یکی از اقدامات لازم برای معرفی و رونق هرچه بیشتر گلیم عنبران است و این گلیم یک محصول ویژه است و عنبران همانطور که در تولید قدرتمند است باید در فروش هم قدرتمند باشد.

وی ادامه داد: فقط ثبت جهانی عنبران کافی نیست و برای استفاده از ظرفیت‌های شهر گلیم عنبران باید شبکه تولید و فروش محصول این منطقه در سراسر کشور ایجاد شود.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باید دنبال ایده‌های نو و حرکت از فرد به جمع باشیم و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را در مناطقی مثل عنبران استان اردبیل ایجاد کنیم تا در تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی موفق باشیم.

جلالی با اشاره به بیمه هنرمندان صنایع دستی، تصریح کرد: طبق قانون به تامین بیمه هنرمندان موظف هستیم و منابع مالی در این خصوص کم است، اما با کمک وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس برای حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع‌دستی تلاش می‌کنیم.