فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی پروژه مرغداری ۶۰ هزار قطعه‌ای در روستای "بَزی" از توابع بخش "قُرقُری" این شهرستان در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی، گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان آغاز شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، پنج فرصت شغلی مستقیم و ۲۰ فرصت غیرمستقیم برای جوانان بومی منطقه ایجاد شود.

فرماندار هیرمند ادامه داد: این طرح با پیگیری نمایندگان مجلس، مدیریت جهاد کشاورزی و حمایت فرمانداری هیرمند و با هدف تحقق اهداف توسعه پایدار منطقه اجرا می‌شود.

شهرکی تصیرح کرد: پشتیبانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی از محور‌های اصلی برنامه‌های دولت در مسیر توسعه متوازن و پایدار شهرستان هیرمند است و با اجرای طرح‌های اقتصادی، زمینه افزایش تولید، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم منطقه بیش از پیش فراهم می‌شود.