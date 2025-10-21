یک متخصص مغز و اعصاب، سرگیجه‌های ناگهانی هنگام چرخش سر در حالت خوابیده را از علائم سرگیجه وضعیتی خوش‌خیم دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فرزاد اشرافی با بیان اینکه سرگیجه هنگام غلت زدن خطرناک نیست و با درمان‌های ساده قابل کنترل است، گفت: در رختخواب اغلب ناشی از اختلالی به نام سرگیجه وضعیتی خوش‌خیم است که با حرکت ناگهانی سر در حالت خوابیده ایجاد می‌شود.

وی افزود: در این نوع سرگیجه، فرد هنگام چرخش سر دچار احساس چرخش محیط می‌شود که حدود ۳۰ ثانیه طول می‌کشد و سپس کاهش می‌یابد، این وضعیت معمولاً نگران‌کننده نیست.

دکتر اشرافی توصیه کرد: افرادی که چنین علائمی دارند، بهتر است به متخصص گوش ، حلق و بینی مراجعه کنند، با انجام مانورهای درمانی خاص، علائم به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.