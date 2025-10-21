به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی ارومیه با حضور رسول مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه، حسین فیروزی، مدیرکل دفتر حوزه استاندار، نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه، علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و جمعی دیگر از مسئولان، سرآشپزان و هنرمندان صنایع‌دستی و اصحاب رسانه در سالن شماره ۳ نمایشگاه‌های بین‌المللی پارک جنگلی ارومیه آغاز به‌کار کرد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه در این مراسم گفت: آذربایجان غربی نه تنها رنگین‌کمان اقوام و ادیان بلکه سرزمین رنگ‌ها و طعم‌ها هم بوده که در کنار تاریخ کهن خود یک فرهنگ غنی را در خود جای داده و این غذا‌ها نیز به‌عنوان بخشی از تاریخ استان، حاصل تجربه و هنر بانوان این دیار است.

رسول مقابلی اضافه کرد: غذا‌ها در عین حال که یک خوردنی محسوب می‌شوند بیانگر هویت و تاریخ و سبک زندگی مردمان این دیار نیز هستند و این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بوده که به تقویت فرهنگی اقوام و مردمان شهر‌های مختلف استان و نیز رونق اشتغال نیز کمک می‌کند.

او ادامه داد: امروزه غربی‌ها با کمک رسانه‌ها به‌دنبال آن هستند که فرهنگ خود را به بقیه دیکته کنند در مقابل برگزاری این جشنواره باعث معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان شده و مانعی در برابر این تهاجم فرهنگی است.

مقابلی با بیان اینکه آذربایجان غربی با تنوع قومیتی خود یکی از جلوه‌های وحدت در کشور است، تصریح کرد: آذربایجان غربی الگوی وحدت برای ایران اسلامی است و در آذربایجان غربی مردم از اقوام و مذاهب مختلف با صلح و آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: جشنواره غذا نمایش مهربانی، همدلی و هم‌افزایی بین مردم استان است که باید آنها را قدر دانسته و ارج نهیم و پیام آن باید وحدت و همدلی برای همه مردم باشد و امید است با برگزاری چنین جشنواره‌هایی، آذربایجان غربی در بحث اقتصاد گردشگری و صنایع خلاق بیش از پیش بدرخشد.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی غذا‌های سنتی و محلی ارومیه از ۲۸ مهر تا ۲ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در سالن شماره ۳ پارک جنگلی پذیرای علاقه‌مندان است.