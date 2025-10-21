مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: با همکاری پلیس فراجا و حکم قضایی طی شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۰۰۴ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در کلانشهر اهواز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلات که در سطح کشور باعث اعمال خاموشی با برنامه در تابستان امسال و زمینه بروز ناترازی با حدود ۲۰ هزار مگاوات شد وجود مزرعه‌های غیرمجاز ارز دیجیتال یا ماینر بود که هر دستگاه معادل یک کولر گازی نیاز به مصرف برق دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین معضلاتی که وجود این مزرعه‌های غیرمجاز در سطح شبکه برای ما بوجود آورده، ایجاد نوسان شدید ولتاژ در مناطقی که چنین دستگاه‌هایی در مدار برق قرار می‌گیرند. این مساله چالش‌های متعددی را برای صنعت برق و شهروندان بوجود می‌آورد.

فراتی ضمن درخواست از شهروندان در خصوص اطلاع‌رسانی به موقع در صورت مشاهده چنین دستگاه‌هایی گفت: سامانه‌ای از سوی وزارت نیرو و توانیر جهت ثبت محرمانه گزارشات مردمی جهت اعلام محل اینگونه مزرعه‌های غیرمجاز به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در نظر گرفته شده است که شهروندان می‌توانند با ثبت دقیق اطلاعات مزرعه‌های غیرمجاز شامل ذکر استان، شهرستان یا شهر، آدرس خیابان یا کوچه و پلاک و نام به ما گزارش دهند.

وی بیان کرد: شهروندان با گزارش اینگونه مراکز غیرمجاز علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق و جلوگیری به آسیب به تجهیزات شبکه و سوختن لوازم برقی ساکنین، پس از کشف و ضبط دستگاه‌ها توسط پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.

فراتی از کلیه شهروندان مسئولیت‌پذیری که تاکنون با صنعت برق همکاری داشته‌اند تقدیر کرد و گفت: قطعا همیاری شما شهروندان به ویژه در فصل تابستانی که گذشت نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه برق داشته و با صرفه‌جویی که اکثر مشترکین داشتند در برخی روز‌ها ما جدول خاموشی را اعلام می‌کردیم ولی، چون شاهد مدیریت مصرف از سوی مشترکین بودیم خاموشی اعمال نمی‌کردیم که جای تشکر دارد.