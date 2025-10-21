حمایت از حوزه‌های قضایی کم برخوردار و نیرو‌های صف و در میدان، یکی از راهبرد‌های اصلی ستاد مدیریت قضایی خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در بازدید از حوزه قضایی شهرستان جغتای ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی، به کمبود نیروی انسانی و برخی امکانات اشاره کرد و گفت: هم راستا با تلاش برای رفع کمبودها، همکاران خدوم ما با کار جهادی و تلاش مضاعف اجازه ندادند که تنگناها، خللی در خدمت رسانی به مراجعان به وجود آورد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی در جریان این بازدید، با حضور در شعب بازپرسی و محاکم به بررسی وضعیت پرونده‌ها به ویژه در بخش اجرای احکام پرداخت و با ارائه تذکرات لازم در هر مورد، خواستار تسریع در انجام امور مراجعان شد.

قاضی رضا اله آبادی، رئیس دادگستری شهرستان جغتای هم به ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادگستری پرداخت و چند نفر از همکاران این مجموعه نیز به نمایندگی از طرف قضات و کارکنان، مسائل و مشکلات موجود از جمله کمبود نیروی انسانی را مطرح کردند.

در این بازید، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با حضور در نشست قضات و مدیران، آخرین وضعیت عملکردی این حوزه قضایی را بررسی و بر لزوم استمرار اقدامات در زمینه کنترل ورودی ها، کاهش موجودی و الکترونیکی کردن پرونده‌ها تاکید کرد.

در ادامه، رئیس کل و دادستان مرکز استان از بازداشتگاه جوین و جغتای بازدید کردند و به سوالات تعدادی از باداشت شدگان پاسخ دادند.