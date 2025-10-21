۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه‌ساز روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ مهر) در جاده‌های خراسان رضوی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: همچنین ۴۵۰ وسیله نقلیه متخلف نیز به صورت ساعتی توقیف شد.

ترافیک بزرگراه مشهد-چناران، نیمه سنگین

سرهنگ حسین میش‌مست افزود: ترافیک امروز، سه‌شنبه در بزرگراه مشهد-چناران در مسیر رفت و برگشت تا محدوده پل گلبهار، نیمه سنگین گزارش شده‌است.

او ادامه داد: همچنین ترافیک صبحگاهی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان است و وضعیت جوی نیز در برخی جاده‌های استان نیمه ابری است.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: دیروز تصادف منجر به فوت روی نداد، اما به دلیل وقوع سه فقره تصادف جرحی، پنج نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.