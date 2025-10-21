به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شایعه سازی و انتشار اخبار جعلی پیرامون زندان و زندانیان در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است و عناصر مختلف در تلاش برای بالا نگهداشتن موضوع زندان در رسانه‌های خبری هستند.

با انتشار ادعای رد کردن سکته مغزی تتلو موضوع از مسئولان مربوطه پیگیری شد.

در این زمینه کسب اطلاع شد هیچ مشکل پزشکی برای محکوم مورد اشاره به وجود نیامده است و شایعه رد کردن سکته مغزی کذب است.