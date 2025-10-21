مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور مقامات، چهره های سیاسی، نظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد.

عکاس : محمدرضا قاسمی مجاهد