امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم ختم سردار علیرضا افشار

مراسم ختم سردار علیرضا افشار ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد.
عکاس :محمدرضا قاسمی مجاهد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ - ۱۱:۱۲
خبرهای مرتبط

سردار علیرضا افشار دارفانی را وداع گفت

برچسب ها: علیرضا افشار ، سردار افشار ، افشار
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 