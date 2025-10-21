پخش زنده
رقابتهای دارت بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیتبدنی و ورزش، با همکاری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در شهرستان امیدیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی، دبیر هیات ورزشهای کارگری استان گفت: رقابتهای دارت بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیتبدنی و ورزش با داوری و مربیگری خانم برفی و خانم خدادادی در سالن دارت شرکت نفت و گاز آغاجری برگزار شد و بیش از ۵۰ ورزشکار از شهرستانهای امیدیه، اهواز و آبادان در سه ردهی حرفهای، مبتدی و نوجوانان به رقابت پرداختند.
وی هدف از برگزاری این رقابتها را ترویج ورزش دارت در میان بانوان و ایجاد شور و نشاط در هفته تربیتبدنی عنوان کرد و افزود: نفرات برنده بانوان در بخش حرفهای مهری مندنی زاده بود و توانست مقام اول این رقابتها را از آن خود کند و مریم جهانتاب زاده و سعیده پارسایی به ترتیب مقام های دوم و سوم این رقابتها را کسب کردند.
علوانی در تشریح نتایج بخش نیمه حرفهای رقابتهای دارت میگوید: فاطمه رئیسی موفق به کسب مقام اول شد و دنیا بنی سعید و زهرا مولا نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم این رقابتها شدند.
دبیر هیات ورزشهای کارگری خوزستان ادامه داد: در بخش نوجوانان نیز زهرا لکی مقام اول، آرامش پور عطا مقام دوم و سارا عالیوند مقام سوم را آن خود کردند.
به گفته علوانی؛ در پایان مسابقات، به نفرات برتر هر رده جوایزی اهدا شد.