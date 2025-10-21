سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های استان از اول آبان‌ماه با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی گفت: بر اساس نتایج گشت‌های تحقیقاتی و نمونه‌گیری‌های انجام‌شده توسط پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه – بوسیف، خوریات واسطه و درویش برای شناور‌های صیادی استان از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می‌شود.

وی افزود: شناور‌های متقاضی صید میگو موظف به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی هستند و مسئولان کنترل کیفی بر حسن اجرای مقررات نظارت خواهند داشت.

موسوی با اشاره به تقویم زمان‌بندی کمیته مدیریت صید استان تصریح کرد: مجوز صید برای لنج‌های صیادی شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان به‌صورت یکسان ۱۰ یا ۱۱ روزه صادر می‌شود و برای قایق‌های صیادی شهرستان هندیجان نیز مجوز ۷ روزه در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان هدف از آزادسازی صید میگوی سفید را مدیریت پایدار ذخایر آبزی، بهره‌برداری به‌موقع از منابع طبیعی و حمایت از معیشت صیادان استان عنوان کرد و اظهار داشت: تعیین زمان مناسب برای آغاز صید میگو بر پایه داده‌های علمی و پایش‌های میدانی، از کاهش کیفیت ذخایر و صید زودهنگام جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت اقتصادی جامعه صیادی در چارچوب اصول فنی و زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: هرگونه حمل و جابه‌جایی میگو توسط شناور‌های فاقد مجوز صید میگو ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.