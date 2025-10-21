حاج علی رزاقی، پدر سردار شهید وحید رزاقی، در سن ۸۷ سالگی در لنگرود، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش ملحق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حاج علی رزاقی، پدر سردار شهید وحید رزاقی، در سن ۸۷ سالگی، به دلیل کهولت سن دار فانی را در لنگرود وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید از مقابل سپاه ناحیه لنگرود تشییع و در قطعه والدین شهدا، در گلزار شهدای کومله، به خاک سپرده شد.

سردار شهید وحید رزاقی ششم مرداد سال ۱۳۶۷، در عملیات آزادسازی شمال خرمشهر، بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه سر به شدت مجروح و به درجه رفع شهادت نایل شد.

شهید سردار وحید رزاقی در دوران دفاع مقدس، جانشین گردان حمزه سیدالشهدا (ع) بود.