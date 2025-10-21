برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در قزوین
مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان با شعار با خانواده، برای ایران برای مدرسه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حسن علی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم بر اهمیت نقش خانواده به عنوان تأثیرگذارترین رکن تربیت تأکید کرد و هشدار داد که سادهانگاری در حوزه تربیت، چالشهایی جدی را به همراه خواهد داشت.
وی همراهی دقیق و معنادار خانوادهها را برای تحقق اهداف تربیتی ضروری برشمرد.
سید حسین بی نیاز، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان هم گفت: دانشآموزان هنرمند که در جشنوارههای ملی در زمینه طراحی و دوخت لباس فرم دانشآموزی حائز رتبه دوم کشوری شدهاند و همچنین دانشآموزانی که از هنرستان هنرهای زیبا موفق به کسب رتبه اول کشوری در جشنواره امید شدهاند، در این برنامه معرفی خواهند شد.