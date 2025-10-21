پخش زنده
شورای بازبینی فیلمهای سینمایی با صدور پروانه نمایش برای فیلم «دختران باد» ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلمساز چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با صدور پروانه نمایش برای فیلم سینمایی «دختران باد» به نویسندگی و کارگردانی فریدون نجفی هنرمند فیلمساز استان، این فیلم به زودی در سینماهای کشور به روی پرده خواهد رفت.
نجفی مراحل فیلمبرداری «دختران باد» را در سال ۱۴۰۰ در مناطقی از استان انجام داده و این فیلم توانسته است در سال ۱۴۰۲ به تهیهکنندگی محمد احمدی در دومین جشنواره ملی تولیدات چندرسانهای میراث فرهنگی کشور، تندیس بهترین فیلم سینمایی این رویداد فرهنگی هنری را به دست آورد.
«دختران باد» روایتگر داستان دختری به نام سارا است. او در جستوجوی عشق گمشدهاش، راهی مسیری میشود که در دل آن رازی پنهان نهفته است و این راز، سرنوست او را برای همیشه دگرگون میکند.
بنا نظر برخی کاشناسان، فیلم دختران باد، یکی از متفاوتترین تجربههای سینمایی در حوزه میراث فرهنگی و ارزشهای بومی ایران به شمار میآید که با نگاهی شاعرانه و انسانمحور، روایتگر سفری درونی و بیرونی است.
از بازیگران این فیلم سینمایی که با هدایت فریدون نجفی مقابل دوربین رفتهاند میتوان به سوگل طهماسبی و علی اخوان اشاره کرد. آساره هداوند، دنیا حیدری، محمدرضا عالیور، حبیب تاجمیری، سولماز منصوری، مینا صالحی، آذر فرامرزی، آرش نیکبخت، زهرا نجفی، سمیرا بالیپور، سمیرا پرویزی، پارمیس رضایی، پرند نجفی و علیبک بالیپور نیز از دیگرنقش آفرینان فیلم دختران باد به شمار میروند.
همچنین در تولید این فیلم سینمایی سولماز منصوری به عنوان مجری طرح، شهرام فرجی به عنوان جانشین تهیهکننده، حسین سیدیان و محمد نورانیبه عنوان فیلمبرداران، میثم سالاروند به عنوان صدابردار، حسین قورچیان به عنوان صداگذار و عماد خدابخش به عنوان تدوینگر همکاری داشتند.
از دیگر عوامل فیلم دختران باد هم میتوان به مهسا دوستی، مینا صالحی، بوسف مهری بابادی، روح الله یوسفی، فرزاد زمانی، زهرا نجفی و زهرا علیدوستی اشاره کرد که به ترتیب به عنوان طراح گریم، طراح لباس، طراح صحنه، مدیر تولید، اصلاح رنگ، دستیار کارگردان و منشی صحنه فعالیت کردند.
از فریدون نجفی نویسنده و کارگردان سینمایی اهل چهارمحال و بختیاری پیش از این فیلمهای سینمایی «اسکیباز»، «بچه گرگهای دره سیب» و «موی گرگ» در دورههای مختلف جشنواره فیلمهای کودکان و نوحوانان اصفهان به نمایش درآمده است.
فیلم «خاتی» دیگر اثر ساخته شده این هنرمند نیز سال گذشته در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.
وی تاکنون علاوه بر ساخت آثار سینمایی، با تولید آثار کوتاه و مستند همچون «خانه فاطمه کجاست»، «یار دوازدهم»، «خروسک»، «آخرین کوچ» و «دختر بس» توانسته است جوایز متعددی از جشنوارههای ملی و بینالمللی دریافت کند.