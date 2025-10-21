پرداخت صددرصدی مطالبات گندم کاران خراسان جنوبی
مطالبات گندمکاران خراسان جنوبی بهصورت صددرصد پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: در سال جاری ۱۳ هزار و ۸۶۶ تُن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که ارزش آن ۲۸۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان است.
حسینینسب افزود: این میزان خرید از طریق ۴ هزار و ۹۴ محموله انجام شده و ۲ هزار و ۵۴۹ کشاورز گندم خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند.
وی گفت: از مجموع گندم خریداریشده، یکهزار و ۷۰۴ تُن توسط مراکز ملکی و ۱۲ هزار و ۱۶۲ تُن از سوی مباشران خرید انجام شده است.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی افزود: شهرستان بشرویه با خرید ۳ هزار و ۲۲۵ تُن، زیرکوه با هزار و ۸۵۴ تُن و نهبندان با هزار و ۸۳۹ تُن بیشترین میزان خرید گندم را در استان به خود اختصاص دادهاند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان، مباشران خرید و شبکه بانکی استان، از تسویه مطالبات گندمکاران بهعنوان نشانهای از همکاری مؤثر دستگاهها و تحقق سیاستهای حمایتی دولت یاد کرد.