با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا شامل ساخت سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده جدید، ظرفیت ذخیرهسازی کالاهای اساسی در بندر چابهار تا یک سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: میزان سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی در این بندر به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سعید رسولی افزود: بندرچابهار امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده و سرمایهگذاری گستردهای توسط بخش دولتی و خصوصی در بخشهای مختلف از جمله زیرساختهای بندری، انبارداری، لجستیک و حملونقل صورت گرفته است.
وی افزود: این اقدام نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی کشور و پشتیبانی از شبکه تأمین کالاهای اساسی خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت راهبردی بندر چابهار در توسعه تجارت دریایی و ترانزیت منطقهای، ادامه داد: طرح اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور با سرعت مطلوبی در حال اجراست و با تکمیل خط ریلی چابهار - زاهدان این بندر اقیانوسی به شبکه سراسری راهآهن ایران متصل میشود.