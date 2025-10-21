مسابقات فیوژن فیتنس قهرمانی بانوان خوزستان، با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی خوزستان گفت: این مسابقات در هفت رده سنی و با حضور بانوان ورزشکار از شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

پرستو شهنی با اشاره به اینکه در پایان این مسابقات در رده ۵ تا ۱۰ سال مدال طلا خانم هانا شریفی از اهواز، مدال نقره خانم یکتا خلقتی از اهواز و مدال برنز خانم مهرسانا قاسمی از اهواز را کسب کردند، ادامه داد: در رده ۱۱ تا ۱۵ سال: مدال طلا خانم مهشید احمدیان دزفولی از اهواز مدال نقره خانم ایناس بوغنیمه از اهواز و مدال برنز خانم لاریسا جمال پور از اهواز بدست آوردند.

وی ادامه داد: در رده ۱۶ تا ۲۱ سال: مدال طلا خانم نگار شریف محمدی از اهواز، مدال نقره خانم فاطمه بهزاد نیا از اهواز و مدال برنز خانم ستایش شریفات نژاد از امیدیه و در ره ۲۱ تا ۳۰ سال: مدال طلا خانم سیده فاطمه حسینی کاکلکی از اهواز، مدال نقره خانم سپیده پیمانفر از اهواز و مدال برنز خانم مونا للری سردار آبادی از اهواز را کسب کردند.

رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی خوزستان بیان کرد: در رده ۳۱ تا ۴۰ سال: مدال طلا معصومه زبیدی از اهواز، مدال نقره امینه معرفی از امیدیه مدال برنز زینب چعبی از رامشیر در رده ۴۱ تا ۵۰ سال: مدال طلا خانم مریم زنگنه از اهواز، مدال نقره حمیده باوی از اهواز و مقام سوم محبوبه کیوانی هفشجانی از اهواز و در رده بالای ۵۰ سال: مدال طلا سکینه امدادی زاده از اهواز، مدال نقره فوزیه تقوی از اهواز و مدال برنز زهرا موسوی از امیدیه را بدست آوردند.