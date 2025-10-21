مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخشی از محور ارتباطی پرتردد یاسوج به بابامیدان در منطقه «تنگ‌کناره» بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو افزود: این طرح به‌عنوان بخشی از طرح اصلاح دوربرگردان‌های دشتروم و نقطه حادثه‌خیز «تنگ کناره» با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال بهسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: عملیات ایمن‌سازی تنگ کناره در محور یاسوج به بابامیدان با هدف کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی این جاده ارتباطی به طور کامل انجام شده است.

به گفته وی، این طرح شامل تعریض محور، اصلاح دور و قوس‌ها، احداث ابنیه فنی و اقدامات تکمیلی ایمنی است.

پیمانجو با اشاره به سابقه سوانح جاده‌ای در این نقطه حادثه‌خیز اظهار داشت: در ۲ سال اخیر راهداری استان اقدام‌های مهمی را برای ارتقای ایمنی این محور انجام داده که اجرای روشنایی، نصب نیوجرسی، خط‌کشی‌های دوره‌ای، نصب تابلوهای فسفری و شب‌نما، ایجاد شیارهای لرزاننده از مهمترین آنها است.