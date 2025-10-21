مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر حفاظت از زمین‌های ورزش محلات در مقابل زمین خواران گفت: با دستور استاندار مقرر شد هرچه سریعتر مالکیت این زمین‌ها مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم در حاشیه بازدید از چند پروژه ورزشی اهواز اظهار کرد: امروز با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار در سطح شهر اهواز از چند پروژه بازدید داشتیم که زمین‌های خاکی محلات یکی از پروژه‌های مورد بازدید بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با توجه به دستور استاندار و تاکید وی در جلسه شورای ورزش استان، مقرر شد هرچه سریع‌تر مالکیت زمین‌های خاکی محلات مشخص شود تا بتوانیم با برخی ابزار‌ها از جمله روشنایی و حصارکشی، از پیشرفت بیشتر زمین خواران و از دست دادن زمین‌ها جلوگیری کنیم. همچنین بتوانیم فضای بهتری با نصب پایه‌های روشنایی، سکو‌های تماشاچی و سرویس‌های بهداشتی برای ورزشکاران ایجاد کنیم.

وی به دستور استاندار در خصوص این زمین‌ها اشاره کرد و افزود: مقرر شد از مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت شرکت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به بازدید مجموعه خانه جوان بیان کرد: این پروژه با اعتبار قابل توجهی توسط پیمانکار در حال انجام است که امیدواریم بخش ورزشی آن را تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم.

بنی تمیم ادامه داد: همچنین ساختمان جانبی که مرتبط با حوزه جوانان است را با امید تخصیص مابقی اعتبار مورد نیاز، در سال آینده بازسازی اساسی اش به پایان برسد.

وی عنوان کرد: همچنین زمینی به وسعت ۴ هکتار با کمک استانداری و مجموعه مدیریتی استان با کاربری ورزشی در اختیار شهاب پیشانی دار از قهرمانان رشته اتومبیلرانی قرار داده شده و ساخت پیست در حال انجام است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: این قهرمان با جدیت کار را دنبال می‌کند و با توجه به نیاز جوان‌های خوبمان در رشته اتومبیلرانی امیدواریم این پیست بخش عمده نیاز اهواز را مرتفع کند. وی توقعاتی دارند که امیدواریم با این بازدید و کمک مسیولین مربوطه بتوانیم نیازشان را برطرف کنیم.