مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو انجام شده است، روشی ساده و مؤثر برای حفظ سلامت دهان و دندان و محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی را ابداع کرده است.

طبق گزارش Frontiers in Oral Health، این مطالعه نشان داد که نوشیدن فقط یک لیوان آب می‌تواند مکانیسم‌های دفاعی طبیعی دهان را در عرض یک ساعت فعال کند و تا هفت شاخص مرتبط با سلامت دندان را بهبود بخشد.

این مطالعه شامل ۱۰۵ کودک بین ۵ تا ۱۰ سال بود که تحت معاینات پیشگیرانه دندانپزشکی قرار گرفتند. آنها به سه گروه تقسیم شدند:

یک گروه ۲۰۰ میلی‌لیتر آب، گروه دیگر ۲۰۰ میلی‌لیتر آب سیب نوشیدند و گروه سوم هیچ نوشیدنی دریافت نکردند.

پس از حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه، محققان نمونه‌های بزاق را برای اندازه‌گیری pH و سطح آنزیم‌ها، ایمونوگلوبولین‌ها و انسولین تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد کودکانی که آب می‌نوشیدند، شاخص‌های دهانی بهتری داشتند و در مقایسه با سایر گروه‌ها، سطح اسیدیته و آنزیم‌هایی که مینای دندان را فرسایش می‌دهند، کمتر بود.

دانشمندان توضیح دادند که آب به سرعت به بازگرداندن تعادل بزاق، کاهش اسیدیته دهان و افزایش ایمنی طبیعی در برابر پوسیدگی دندان و بیماری لثه کمک می‌کند. محققان تأیید کردند که جایگزینی نوشیدنی‌های شیرین با آب، روشی ساده، اقتصادی و مؤثر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است.