به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه در دیدار با خانواده شهید روحانی قاسم کاظمی در ارومیه گفت: شما با تقدیم عزیزانتان، همچنان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اید و این جای تکریم و قدردانی دارد.

در این دیدار که با حضور رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان قضایی استان برگزار شد، مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه با اشاره به نقش هدایت‌گر رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: جهان از فرماندهی و رهبری داهیانه حضرت آقا در این نبرد شگفت‌زده شد و امروز نیز این روحیه مقاومت و ایمان در خانواده‌های معظم شهدا تجلی دارد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از صبر و ایثار خانواده شهید، از همسر روحانی شهید قاسم کاظمی دلجویی کرد.

همسر این شهید والامقام در سخنانی با تأکید بر ادامه راه ولایت گفت: سلام ما را به حضرت آقا برسانید؛ در راه ولایت از هیچ چیزی کم نخواهیم گذاشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب مدرسه روستای ولنده سفلی، از مسئولان خواست تا برای بهبود شرایط آموزشی این منطقه به‌ویژه در زمینه کانکس‌ها، ازدحام دانش‌آموزان و ورودی نامناسب مدرسه اقدام کنند.

روحانی شهید قاسم کاظمی در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه و در جریان عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمد .